Velório é invadido por assaltantes em Conceição do Jacuípe

Uma idosa de 90 anos não teve paz nem mesmo no seu próprio velório. A cerimônia, realizada na madrugada desta quinta-feira, 18, por volta de 1h, no município de Conceição do Jacuípe, foi interrompida pela ação de dois homens armados, que invadiram a casa para realizar um assalto.

No momento do crime, cerca de 40 pessoas estavam no local para se despedir de Claudina de Jesus, morta por problemas no coração. Os criminosos chegaram a pé, roubaram os pertences pessoais das vítimas, como aparelhos celulares e dinheiro, e ameaçaram levar dois carros que estavam na frente da casa. Entretanto, os dois não conseguiram roubar os veículos e jogaram uma bicicleta no parabrisa de um deles, causando prejuízos materiais.

Uma guarnição da Polícia Militar realizou buscas na região mas ninguém foi capturado até o final da tarde. A ocorrência também não havia sido registrada na delegacia do município. Após o susto, o corpo de Claudina foi enterrado no Cemitério de Conceição de Jacuípe, às 10h.

