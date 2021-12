Velejadora é agredida durante assalto no sul da Bahia

A velejadora Maria Augusta Favarato, de 38 anos, foi vítima de assalto nesta quarta-feira, 24. no município de Camamu, no sul da Bahia. Nas redes sociais, ela relatou os momentos de terror ao sofrer agressões de dois criminosos.

"Estamos fundeados em Camamu-BA e hoje, após Fausto sair com o Xerife para uma caminhada, fui surpreendida por dois homens. Um ficou na canoa e o outro subiu à bordo, com uma faca na mão. Quando percebi o perigo, infelizmente não havia uma arma na mão, pois eu teria tempo de reagir. Fui dominada, amordaçada, presa pelos pés em uma cadeira e as mãos nas costas. ", escreveu a velejadora.

Na mesma publicação, Maria disse ter sido amordaçada e que foi agredida com socos no rosto e em partes do corpo por não conseguir responder aos suspeitos sobre o local do dinheiro.

"Eles perguntavam por dinheiro, só dinheiro, que estava em uma mochila, mas amordaçada, eu não tinha como responder e por isso apanhei. No rosto, nas pernas, nas costelas e estômago. Quando encontraram a bolsa, levaram o dinheiro que tínhamos à bordo e mais nada. O cara da canoa dizia: Rápido, só pegue dinheiro. Minha pressão caiu e desmaiei", explicou a velejadora.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM-BA) confirmou que a 33ª Companhia Independente da PM (CIPM/Valença) recebeu denúncia de assalto a uma embarcação atracada na Baía de Camamu, município de Maraú.

A polícia informou que, na ação criminosa, dois suspeitos em uma canoa se aproximaram, fizeram a velejadora de refém e levaram uma quantia em dinheiro. O valor roubado não foi informado.

Uma equipe chegou a ser mobilizada, porém, os criminosos já haviam fugido. A PM disse ainda que os policiais realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso.

