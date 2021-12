Veja quais foram as propostas que permitiram o fim da greve

O fim da greve dos policiais militares da Bahia aconteceu depois de consenso sobre quatro pontos da pauta de reivindicações. Saiba quais são:

1) Aumento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) dos praças na proporção de 25% para as funções administrativas, 45% para as operacionais, 65% para os motoristas e Regime de Tempo Integral (RTI) para os oficiais, com atualização da lei;

2) Retirada da proposta do Código de Ética para nova discussão e rediscussão das propostas do Estatuto e Plano de Carreira. Nota conjunta das Associações dos Policias Militares do Estado da Bahia diz que elas devem ser encaminhados com urgência à Assembleia Legislativa da Bahia;

3) Revisão de processos administrativos e disciplinares referentes à mobilização de 2012. Segundo a msma nota conjunta das associações dos PMs do Estado da Bahia, objetivo é reforçar o que foi acertado naquele momento e suspender os procedimentos que apuraram as faltas administrativas que não se constituem crimes decorrentes da paralisação de 2014.

4) Regulamentação do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares, depois de negociação entre Governo do Estado, Associações e PM. Esse artigo trata dos auxílios alimentação, funeral, fardamento para alunos em formação, transporte e bagagem.

