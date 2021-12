Veículos são notificados no primeiro dia de blitz do IPVA

No primeiro dia da blitz do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 20 carros foram notificados por falta de pagamento do IPVA de 2012 e 2013. Ao todo, foram abordados 125 veículos na blitz montada das 9h às 11h em frente ao Parque da Cidade, em Salvador, informou a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

Cinco desses veículos acabaram rebocados para o pátio da Transalvador porque seus proprietários não quitaram o imposto durante a operação, uma opção oferecida para evitar maiores transtornos aos motoristas.

Nessa primeira blitz-piloto da operação conjunta (Polícia Militar, Transalvador e Sefaz) , outras infrações relacionadas a critérios de segurança veicular também foram observadas pelo Detran e pela Transalvador.

Blitz

Durante as blitze, que serão realizadas durante o mês de novembro, os condutores com veículos em dívida que trafegam pelo local são identificados e conduzidos por policiais militares e agentes da Transalvador a estacionar o carro, consultar o valor do débito em um trailer da Sefaz para a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e depois se dirigir ao banco ou caixa eletrônico, evitando, assim, reboque e apreensão do veículo.

