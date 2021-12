Veículos são leiloados com o lance inicial de R$ 200 em Luís Eduardo Magalhães

Um leilão com 78 carros será realizado a partir desta quinta-feira, 19, em Luís Eduardo Magalhães (a 953 km de Salvador). Tudo ocorrerá no auditório do Sindicato dos Produtores Rurais, no centro da cidade, e os carros estão no Pátio Prisma no bairro Remanescente III da Gleba A.

Os lances iniciais serão de R$ 200, a exemplo das motocicletas dos modelos Sundown Web 100, Yamaha YBR 125K e Sundown Hunter 100. Uma Honda CG150 Titan tem lance inicial em R$ 500 e uma Honda Biz 125 começa a ser disputa a partir do mesmo valor.

Já nos carros, quem for ao local, poderá começar com o lance de R$ 1 mil, como no caso do modelo Celta. Outros com disputa de 1,1 mil são os Ford Ecosport e Fiesta Sedan começam a disputa em R$ 1,1 mil. Um Fiat Uno Vivace entrou no leilão com primeiro preço em R$ 1,2 mil.

Os lances antecipados já estão liberados no site, e o pregão presencial será no próximo dia 25 deste mês.

