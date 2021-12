Veículos roubados são recuperados em trechos da BRs 101 e 116

Na tarde desta quarta-feira, 6, dois veículos foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ações distintas, nos trechos baianos das BRs 101 e 116.

O primeiro registro foi em Serrinha, KM 360 da BR-116. Ao verificarem um Fiat/Uno, foi constatado que a marcação dos vidros e do chassi apresentavam indícios de adulteração e, após a consulta da numeração do motor, identificou-se que tratava-se de um veículo roubado no ano de 2015, em Salvador. O automóvel portava placas clonadas de um semelhante na tentativa de burlar as fiscalizações.

Já por volta das 17h40, policiais fiscalizavam na altura do quilômetro 156 da BR-101, em Conceição do Jacuípe, quando avistaram um condutor de uma Honda CG Fan transitando sem o capacete de segurança. Os policiais deram ordem de parada. Porém, o homem empreendeu fuga e abandonou o veículo na entrada de um povoado local. Ao verificar a motocicleta, foi constatado que esta possuía ocorrência de roubo registrada em Feira de Santana.

Os veículos e o responsável pela oficina foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local.

