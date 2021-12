Veículos roubados são recuperados em Senhor do Bonfim

Dois veículos roubados foram recuperados nesta quinta-feira, 8, na cidade de Senhor do Bonfim (a 405 km de Salvador). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos foram recuperados graças uma operação conjunta da PRF, Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Na primeira ocorrência, por volta das 14h, um VW/Gol foi abordado. O condutor informou não estar com os documentos. Os agentes encontraram adulterações na numeração dos vidros e do chassi e constataram se tratar de um veículo roubado em setembro do ano passado, em Salvador.

Já por volta das 16h40, também foram encontradas adulterações em um caminhão M.Benz/Atego abordado pela equipe. Os policiais identificaram se tratar de um caminhão roubado em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro.

Os condutores flagrados foram encaminhados até a delegacia de polícia de Senhor do Bonfim.

