Veículos roubados são recuperados durante fiscalização da PRF na BR-101

Dois carros roubados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira, 29, em Itabuna, no Sul baiano. A picape Mitsubshi havia sido roubado no ano passado, enquanto o Fiat Punto foi subtraído do dono na última quarta, 23. As ações da PRF foram realizadas na BR-101.

Por volta das 14h, os agentes abordaram o veículo MMC/L200 estacionado às margens da rodovia e, durante a fiscalização, os policiais verificaram se tratar de veículo roubado e que as placas da picape foram “clonadas” de uma outra MMC/L200. O crime ocorreu em novembro do ano passado no município baiano de Itapebi.

Ainda na BR 101, por volta das 20h, um veículo Fiat/Punto roubado há sete dias em Ilhéus foi recuperado pela PRF. O automóvel era conduzido por um homem de 25 anos acompanhado de outro de 21, quando foi abordado no KM 503 da rodovia.

Em 2018 a Polícia Rodoviária Federal recuperou em Itabuna, Camacan e Gandu, 37 veículos com ocorrência de roubo/furto. Em toda a Bahia foram 450 veículos recuperados pela PRF no ano passado.

As ocorrências desta quarta-feira foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil em Itabuna.

adblock ativo