Veículos e sucatas serão leiloados com lances a partir de R$ 50

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) irá leiloar veículos e sucatas apreendidas em sete municípios baianos. A arrematação vai começar na próxima semana, entre os dias 16 e 21 de fevereiro.

Quem quiser participar do leilão online, tem que se cadastrar gratuitamente no site. Os lotes já estão disponíveis para lances antecipados. O cadastro leva até 48 horas para ser liberado, com isso, existe a necessidade de ser feito antecipadamente. O valor inicial do lance varia de R$ 50 a R$ 500.

Há também a opção de inscrição presencial nos leilões comandados pelo Leiloeiro Público Oficial Oscar de Menezes Palmeira, em diversas cidades.

Ao todo, são 1.600 lotes de veículos e sucatas, aprendidos nas cidades de Vitória da Conquista, Brumado, Santo Antônio de Jesus, Valença, Amargosa, Conceição do Coité e na Serrinha.

Os automóveis estão no depósito há pelo menos três meses e não foram retirados por seus proprietários. Os veículos serão entregues aos arrematantes livres de multas e IPVA`s antigos.

