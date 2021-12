Veículos com placas de finais 5 têm 5% de desconto no IPVA até esta terça

Os condutores que possuem veículos com placas de finais 5 têm até esta terça-feira, 28, para aproveitar o desconto de 5% no pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O benefício é válido para os que desejam quitar o tributo em cota única até os dias 28 e 29 de maio, respectivamente.

O calendário completo pode ser visualizado no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba).

Os proprietários também podem optar por parcelar o imposto em três vezes, sem desconto. Para aderir a essa opção, é preciso pagar a primeira cota na mesa data em que ocorre o vencimento do desconto de 5%. O pagamento pode ser feito em agências do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, mediante a apresentação do número do Renavam.

Datas de vencimento

Os condutores também precisam se atentar para outras datas de vencimento do IPVA que também ocorrem em maio. Os donos de automóveis com placas finais 1 e 2 devem pagar até os dias 30 e 31, respectivamente, a terceira nota, para quem decidiu parcelar o tributo, ou a cota única sem desconto.

Os contribuintes que não pagarem até a data de vencimento serão considerados inadimplentes com o IPVA 2019. A medida será tomada porque são prazos finais para essas placas.

Já os proprietários de automóveis com placas 3 e 4 que dividiram o imposto em três vezes devem quitar a segunda cota até os dias 28 e 29 de maio, respectivamente. A quitação referente a embarcações e aeronaves deve ser feita até esta sexta-feira, 31.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito devem ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela. Os débitos anteriores do tributo ainda não notificados também podem ser divididos em três vezes, junto com o IPVA 2019. O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes.

O seguro obrigatório deve ser pago de forma integral até o vencimento da primeira parcela do IPVA, em caso de parcelamento do imposto.

As informações podem ser consultadas online, através do site da Sefaz-Ba, ou por meio do call center 0800 071 0071.

