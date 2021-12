Veículos com placa de final 6 podem pagar IPVA com desconto até a quarta-feira

Os motoristas que possuem veículos com placas de final 6 têm até a quarta-feira, 27, para quitar o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto, em cota única. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), também existe a possibilidade de pagar o IPVA em três parcelas. Para isso, o pagamento da primeira cota deve ser feito na mesma data do vencimento do desconto de 5%, isto é, 27 de junho.

Caso o proprietário prefira quitar o tributo em cota única, sem desconto, o prazo é até 31 de agosto. Para efetuar o pagamento, o dono do veículo deve ir até uma agência ou caixa eletrônico dos bancos Bradesco, Banco do Brasil, ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos.

Neste mês de junho, carros de placa final 5 tem o dia 27 como limite para a quitação da segunda cota do imposto. Já os automóveis com placas de final 3 e 4 pagam a terceira cota ou a cota única do IPVA, sem desconto, até os dias 28 e 29 de junho, respectivamente. As datas de vencimento para as demais placas podem ser consultadas no calendário do IPVA 2018, disponível no site da Sefaz.

Os débitos da taxa de licenciamento e multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela, e os débitos anteriores do IPVA ainda não notificados também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o IPVA 2018. Já o seguro obrigatório deverá ser pago integralmente até o vencimento da primeira parcela do imposto, em caso de parcelamento do IPVA.

