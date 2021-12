Veículos com excesso de peso são autuados em operação na BR-135

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal resultou em 50 autos de infração e retirada de circulação de aproximadamente 130 toneladas de excesso de peso. As ações foram realizadas nesta quinta-feira, 1º, na BR-135, no oeste da Bahia. Também foram recolhidos documentos que não estavam em conformidade com as normativas.

De acordo com a PRF, a operação teve como foco em coibir atitudes irregulares na utilização de veículos de transporte de carga. O objetivo também era de contribuir com a fluidez do trânsito, a partir do resultado deste trabalho, além de conservar o pavimento asfáltico da rodovia e garantir a segurança de condutores e passageiros.

Os agentes fiscalizaram equipamentos de uso obrigatório como: sistema de freios, faixas refletivas, sistemas de iluminação, condições de pneus e sistema de freios. O teste de bafômetro também foi utilizado durante as ações.

Dois caminhões basculhantes que estavam com 47 mil quilos de excesso de peso foram fiscalizados, visto que a capacidade máxima suportada é de 26 mil quilos. Também houve um condutor de uma caçamba que apresentou a CNH categoria B e foi autuado pelo artigo 162, inciso III, com infração gravíssima de 7 pontos na carteira e multa.

