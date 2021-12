Veículo ultrapassa em local proibido e colide com carro e caminhão na BR-101

Um veículo que ultrapassava em local proibido colidiu com um carro e um caminhão na BR-101, nesta terça-feira, 27. De acordo com informações do site Teixeira News, o acidente aconteceu próximo ao perímetro urbano de Teixeira de Freitas e deixou duas pessoas feridas.

Segundo o site, testemunhas presenciaram o momento em que o veículo modelo Corsa Classic realizava uma manobra de ultrapassagem em local proibido quando atingiu de raspão outro carro modelo VW Gol que vinha em direção contrária. Atrás ainda tinha um caminhão que bateu de frente com o Classic.

As vítimas identificadas pelo Teixeira News como, Luiz Alberto Fontes da Rocha e Valentino Batista foram encaminhados para o hospital. Luiz sofreu fratura exposta do fêmur e foi submetido a cirurgia. Já Valentino, chegou a passar pela sala de Raio-X, mas como não tinha nenhuma fratura, acabou encaminhado à enfermaria.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local para orientar o tráfego até o socorro às vítimas e remoção dos veículos da pista. O caso foi registrado na sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas.

O Classic realizava uma ultrapassagem proibida no momento do acidente. (Teixeira News | Reprodução)

O acidente aconteceu próximo ao perímetro urbano de Teixeira de Freitas, na BR 101 (Teixeira News | Reprodução)

