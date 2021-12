Veículo tomba ao tentar evitar colisão no interior da Bahia

Um caminhão tombou ao tentar evitar uma colisão em Nova Viçosa, a 930 km de Salvador. Segundo informações do site Teixeira News, o acidente aconteceu na manhã deste domingo, 27, próximo ao povoado de Areia Branca, quando o motorista do caminhão que levava uma carga de mamão tentou desviar de outro veículo que estava na contramão.

A carga, que foi perdida com o tombamento do veículo (placa DET7089), estava sendo levada para a cidade de São Paulo. O motorista não sofreu ferimentos graves. As informações são do site Teixeira News.

