Veículo roubado em São Paulo é recuperado no norte da Bahia

Um caminhão foi recuperado na noite desta quinta-feira, 29, após uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso ocorreu no município de Jaguarari (a 407 quilômetros de Salvador), por volta das 20h.

Segundo a PRF, os agentes realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo de carga com placas suspeitas. Através de buscas nos sistemas, foi constatado que o caminhão portava placas de Jaguarari, mas é licenciado no estado do Rio de Janeiro.

Ao notar a irregularidade, os policiais rodoviários federais fizeram uma identificação veicular e constataram que o mesmo transitava com placas adulteradas, sendo que as originais possuem registro de roubo, registrado em outubro de 2014, em São Paulo.

O condutor do caminhão foi encaminhado junto com o veículo à Delegacia de Polícia Judiciária local, para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

