Veículo roubado em Recife é recuperado na BR-110

Um carro roubado em Recife (PE), a pouco mais de 2 anos, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização no km 170 da BR-110, na altura da cidade de Ribeira do Pombal (a 293 quilômetros de Salvador). Durante a ação, realizada na noite desta terça-feira, 20, a polícia encontrou no automóvel 24 munições de calibre 38.

De acordo com informações da PRF, por volta das 19h30, um homem de 38 anos furou a fiscalização, mas acabou colidindo o Fiat/Uno que conduzia em um Fiat/Strada. Após o acidente, ele abandonou o veículo e fugiu a pé por meio de uma mata. Os agentes realizaram buscas na região para localizá-lo, mas até o momento não foi encontrado.

Placa clonada

Ao analisar o carro abandonado, os policiais constataram que a placa havia sido trocada por outra clonada de um carro semelhante, sendo que a original possuía registro de roubo. Além disso, foi encontrado a identidade do condutor. O material foi encaminhado à delegacia.

adblock ativo