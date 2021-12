Veículo roubado em Pernambuco é recuperado em Jequié e homens são presos

Um veículo modelo Toyota/Hilux foi recuperado na tarde deste sábado, 22, no Km 677 da BR 116, trecho de Jequié (a 367 quilômetros de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização na BR 116, os agentes localizaram no automóvel, ocupado por dois homens, um revólver calibre 38 com três munições. Os suspeitos alegaram inicialmente que não sabiam da existência da arma no veículo, mas em seguida disseram que utilizavam para segurança de ambos.

Os homens informaram aos agentes que estavam realizando o transporte do automóvel de Pernambuco até São Paulo, por ordem de seu patrão.

Após o questionamento, os policiais rodoviários federais fizeram uma verificação detalhada e encontrara adulterações. Os agentes, então, fizeram consulta ao banco de dados e identificaram uma ocorrência em que informava que a Hilux foi roubada no dia 21 de agosto, em Garanhus (PE).

As placas originais do automóvel foram removidas e trocadas por outras de uma Hilux que possui as mesmas características.

Os suspeitos, que possuem as idades 24 e 26 anos, residem em Jequié e irão responder por receptação e porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Jequié (BA).

