Veículo roubado em Brasília é recuperado na Bahia; dois homens são presos

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos por receptação na manhã desta sexta-feira, 12, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-242, no trecho próximo ao município de Seabra.

A dupla é suspeita de ter roubado um veículo modelo Ford/Fiesta em Brasília. Além deles, havia quatro crianças no carro e viajavam o com o pai, um dos envolvidos, sem o consentimento da mãe.

Segundo informações da PRF-BA, o flagrante ocorreu por volta das 11h, após o condutor de 38 anos apresentar um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) com sinais de falsificação.

Em contato com a mãe das quatro crianças, os policiais foram informados de que o pai não tinha autorização para levar os menores.

No carro, também foram encontradas adulterações e, após trabalho de identificação, foi verificado se tratar de veículo com registro de roubo em fevereiro deste ano na capital federal.

Conforme a PRF, as placas originais haviam sido trocadas por outras de um Fiesta de características semelhantes. O outro ocupante do veículo, um homem de 31 anos, se identificou como primo do motorista.

Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Seabra. Já os menores ficaram sob os cuidados da polícia judiciária, até serem encaminhados para o Conselho Tutelar.

Veículo apreendido possuía sinais de falsificação

