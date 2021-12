Veículo roubado em 2013 é recuperado em Jaguaquara

Um automóvel modelo Fiat Strada foi recuperado nesta quarta-feira, 1º, na cidade de Jaguaquara (a 336 quilômetros de Salvador). O veículo possui ocorrência datada em feveiro de 2013 e foi encontrado durante fiscalização.

Ao abordar o suspeito que estava no carro, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) perceberam que os elementos identificadores do automóvel estavam adulterados. Ao realizar uma análise foi constatado que o Fiat Stada era utilizado com placas clonadas de um veículo com o mesmo modelo, sendo suas placas originais JQM-7039, que possui ocorrência de roubo datada em fevereiro de 2013, em Salvador.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CLRV) do condutor, que não teve sua identidade revelada, apresentava indícios de inautenticidade. O condutor foi detido e encaminhado, junto com o documento e veículo, à Delegacia de Polícia Judiciária local e deverá responder por receptação e uso de documento falso.

