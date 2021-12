Veículo roubado em 2012 é recuperado em Senhor do Bonfim

Um caminhão foi recuperado na manhã desta terça-feira, 25, pela Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA). Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 26, a ação ocorreu no KM 407 da BR 117, que fica no trecho do município de Senhor do Bonfim (a 384 quilômetros de Salvador).

Os agentes da PRF-BA realizavam uma fiscalização no caminhão e através da consulta ao sistema obtiveram a informação de que a placa possuía ocorrência de roubo, em abril de 2012, na cidade de São Bernado dos Campos, em São Paulo.

O condutor do veículo, de 39 anos e residente da Paraíba, foi detido e encaminhado junto com o caminhão à delegacia judiciária local, onde poderá responder por crime de receptação.

adblock ativo