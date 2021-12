Veículo do Exército capota e deixa dois feridos em Jaguaquara

Um veículo Hilux do Exército capotou no final da tarde desta terça-feira, 18, por volta das 17h, na zona rural de Jaguaquara (a 335 km de Salvador).

De acordo com informações do Blog do Marcos Frahm, o veículo retornava da localidade de Lagoa dos Laços e seguia para o distrito de Stela Dubois, quando aconteceu o acidente.

Ainda segundo o blog, o motorista e a funcionária da Prefeitura de Jaguaquara, Mônica Silva, que acompanhava uma equipe da Operação Pipa que fazia vistoria na zona rural, ficaram feridos.

Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, com fraturas nos braços. O motivo que teria feito a Hilux capotar é desconhecido.

