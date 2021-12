Veículo de locadora é localizado um ano após ter sido roubado

Um veículo Chevrolet/Onix, com ocorrência de roubo registrada em fevereiro de 2018, foi recuperado na noite desta sexta-feira, 15, em Itabuna (a 310 quilômetros de Salvador)

O veículo era conduzido por um homem de 31 anos, que informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que adquiriu o veículo há cerca de um mês.

Foram encontradas indícios de adulterações nos registros identificadores, durante fiscalização no veículo. O carro, roubado em Abrantes no ano passado, é propriedade de uma locadora.

De acordo com a PRF, as placas originais foram trocadas por outras “clonadas” de um carro com características semelhantes, para não levantar suspeitas.

O veículo apreendido e o motorista foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil em Itabuna.

