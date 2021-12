Veículo de coleta de lixo urbana despenca sobre casa em Feira de Santana

Um caminhão de coleta da limpeza pública de Feira de Santana despencou em cima de uma casa, na noite de terça-feira, 11. O acidente ocorreu na localidade conhecida como Expansão do conjunto Feira IX. O imóvel foi parcialmente destruído e ficou interditado.

O caminhão fazia coleta na rua VP 34, e segundo o motorista José Carlos Lima, de 57 anos, o freio falhou no momento em que ele tentava sair da rua, que é estreita e sem saída, em marcha ré. O caminhão despencou do alto da Rua VP 34 e atingiu os fundos da casa de número 37, da Rua Aurélio Pinto. O motorista teve ferimentos leves e chegou a ser internado em um hospital, mas foi logo liberado.

A queda, de aproximadamente cinco metros de altura, foi amortecida por uma mangueira, arrancada com o peso do caminhão. A dona da casa atingida, Jacira Souza Santos, estava sozinha assistindo à televisão, quando ouviu gritos e correu para fora do imóvel.

O caminhão destruiu principalmente cozinha e banheiro da residência. Como as paredes ficaram rachadas, o imóvel foi interditado. Após a queda do caminhão, a proprietária da residência retornou ao imóvel apenas para retirar alguns objetos pessoas. O marido e a filha de Jacira não estavam em casa no momento do acidente. A família foi transferida pela prefeitura para um apart hotel.

Segundo a dona de casa, a empresa Sustentare, contratada para fazer a coleta de lixo em Feira de Santana, prometeu assumir os prejuízos. O representante da empresa, que estava no local, disse que a assessoria de imprensa entraria em contato para dar informações, o que ainda não aconteceu.

Em junho de 2009, um deslizamento provocou erosão na rua VP 34 e parte do material que despencou foi parar na mesma casa atingida pelo caminhão. “Nós fomos na prefeitura, eles vieram, tiraram fotos, mas nunca fizeram nada”, acusou a dona de casa, Edileuza Porto.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura, mas não recebeu resposta sobre a situação da Rua VP 34.

