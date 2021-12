Veículo com placa clonada é apreendido em Amargosa

A segunda fase da Operação Doly, deflagrada pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), sediada em Amargosa (distante a 269 km de Salvador), resultou na apreensão de um veículo roubado, com placa clonada, na segunda-feira, 7. De acordo com informações da Polícia Civil, o carro estava com Valter Ribeiro dos Reis, 44 anos.

O suspeito, conhecido como 'Val Cigano', trabalha revendendo veículos. Ele foi preso com documentos falsificados e o chassi adulterado.

“De acordo com as investigações, Valter conseguia falsificar o licenciamento para circular com o veículo”, comentou o coordenador da unidade policial. Val Cigano pagou fiança e responderá em liberdade.

A polícia continuará investigando para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

