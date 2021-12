Veículo capota ao ser atingido por pneu que se soltou de caminhão na BR-324

Um pneu se soltou de um caminhão, na tarde desta terça-feira, 31, por volta das 15h, e acabou provando um acidente ao atingir o carro que vinha logo atrás. Com o forte impacto, o veículo de passeio, modelo doblò, bateu na traseira da caçamba e acabou capotando no Km 623 da BR-324, após o Bom Juá, no sentido Feira de Santana, Centro-Norte baiano.

O acidente não deixou vítimas. Ao Portal A TARDE, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, neste momento, o caminhão se encontra no acostamento. Já a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, pontuou que o trânsito encontra-se lento, cerca de 2 a 3 km.

