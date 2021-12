Vazão de Sobradinho continua 800 m³/s

Na reunião realizada nesta segunda-feira, 10, na Agência Nacional de Águas (ANA), em Brasília, com a participação de órgãos e entidades gestoras de águas, ficou acertado que a vazão defluente da barragem de Sobradinho, no rio São Francisco, ainda vai permanecer em 800 m³/s.

A manutenção deste patamar vai depender do atendimento das condicionantes impostas pelo Ibama, que, no mês de agosto, emitiu uma autorização especial para a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) reduzir a vazão para 700 m³/s, com testes que poderiam começar a partir desta segunda.

Por enquanto, a equipe técnica da ANA ainda está analisando se as condicionantes impostas à Chesf pelo Ibama estão sendo atendidas. Para que a vazão seja de fato reduzida, ainda depende que uma nova resolução da ANA seja divulgada no Diário Oficial da União (DOU).

Na autorização especial do Ibama estão previstas avaliações das lagoas marginais, estudos socioeconômicos, monitoramento da fauna e da água subterrânea, que devem ser implementadas para que a ANA publique uma resolução sobre o tema.

A norma em vigor é a Resolução nº 1.161/ 2016, divulgada pela ANA no DOU do dia 29 de setembro passado, mantendo a vazão defluente em no mínimo 800 m³/s até o próximo dia 31. A média em anos normais de chuva é de 1.300 m³/s.

O patamar de 800 m³/s é mais baixo já liberado pela União desde a criação da barragem, há mais de 40 anos, como consequência da crise hídrica que atinge diversos estados que formam a bacia do São Francisco.

Volume morto

A redução da vazão é defendida por técnicos que chamam a atenção para a importância de economizar água, já que o lago de Sobradinho está liberando o dobro da água que está recebendo. Neste ritmo, conforme os técnicos, antes do final do ano o lago chegará ao volume morto, o que vai refletir principalmente no consumo humano.

Para o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), Anivaldo Miranda, toda a bacia hidrográfica necessita de medidas especiais.

"Esse é o momento mais crítico para a região do Baixo São Francisco, devido a tantos impactos provocados ao longo dos anos. Precisam ser tomadas medidas efetivas e que sejam resolvidas em toda a bacia", ressaltou.

Para ele, é fundamental que os múltiplos usos devem ser respeitados. A Chesf não se manifestou sobre o assunto, embora a equipe de reportagem tenha encaminhado demanda desde o último dia 6.

