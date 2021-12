Vazamento de óleo em rio provoca danos ambientais na região de Candeias

O vazamento de um duto da Petrobras provocou danos ambientais no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ao espalhar um metro cúbico de óleo pelo rio São Paulo. O fato ocorreu neste sábado, 9, mas ainda causa prejuízos à fauna da região e aos moradores, sobretudo os pescadores e as marisqueiras que tiram seu sustento do rio e do manguezal, que também foi afetado pelo vazamento.

A situação foi denunciada ao Portal A TARDE pela marisqueira e militante do movimento de pescadores Marizélia Lopes. Ela explica que o vazamento foi percebido por um pescador, que também detectou a chegada do óleo ao manguezal.

"Hoje (domingo) pela manhã, alguns pescadores foram até o rio e registraram a mancha. Nossa preocupação é que, quanto mais esse óleo ficar na água, a maré vai levar para mais longe. Isso afeta a Ilha de Maré e as comunidades de Madre de Deus e Candeias", ressalta.

Em nota, a Petrobras afirmou que, ao detectar o vazamento no duto, interrompeu a produção da linha e iniciou a limpeza da área. "Equipes de monitoramento ambiental já se encontram no local. A Petrobras ressalta que não houve danos a pessoas e que comunicou o ocorrido aos órgãos competentes", afirma a empresa.

Entretanto, Marizélia enfatiza que cerca de 90% dos quase 10 mil moradores da Ilha de Maré depende do pescado para sobreviver. "O primeiro impacto é que os caranguejos somem. As famílias que dependem da coleta do caranguejo ficam semanas sem conseguir trabalhar", diz ela, que planeja uma manifestação para a manhã desta segunda-feira, 11, junto com outros moradores, para exigir mais fiscalização na área.

"Este mês tem duas datas importantes para a nossa cultura: o dia do meio ambiente e o dos pescadores. E é esse presente que a gente ganha em nome do desenvolvimento e das grandes empresas. É preciso que os governantes façam algo e fiscalizem", afirma.

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos na tarde deste domingo, 10, mas não obteve êxito.

Vazamento de óleo em rio provoca danos ambientais na região de Candeias | Foto: Divulgação/ATarde

