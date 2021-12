Vaquinha virtual é criada para ajudar menina com doença rara

Amigos de um casal de lavradores de Rio do Antônio, a 604 km de Salvador, criaram uma campanha de crowdfunding, "Tudo por Natália", para ajudar uma menina de três anos que sofre com uma doença rara, epidermólise bolhosa distrófica. A doença se caracteriza por uma sensibilidade acentuada na pele e na mucosa, com formação de bolhas.

O intuito da ação é arrecadar R$ 70 mil para auxiliar nas despesas com os medicamentos, curativos diários e consultas com médicos especializados.

De acordo com Aline Coutinho, uma das organizadoras do projeto, "Natália não tem esperança de vida sem seu tratamento, pois usa medicamentos caros todos os dias, como o Cubitan. Por isso, precisamos de uma corrente para auxiliá-la", diz.

Ainda não se conhece a cura para a epidermólise bolhosa. O tratamento deve ser multidisciplinar e voltar-se para o alívio da dor e para evitar o agravamento das lesões e a desnutrição. A cirurgia pode ser um recurso necessário quando as cicatrizes provocaram o estreitamento do esôfago, a ponto de impedir a alimentação adequada do paciente ou quando houver degeneração dos pés e mãos.

Também há páginas da campanha no facebook e instagram.

Nós ajude, ORANDO, DIVULGANDO OU DOANDO. COMPARTILHEM Uma foto publicada por Tudo por Natália (@tudo_por_natalia) em Set 19, 2016 às 2:39 PDT

