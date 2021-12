Vaqueiro é preso por matar prostituta com espingarda na BA

O vaqueiro João Santos Rocha, de 45 anos, foi preso nesta segunda-feira, 14, na zona rural de Itapetinga (distante a 552 km de Salvador), após matar a garota de programa Elineide Santana Souza, de 29 anos, com um tiro de espingarda.

À polícia, ele disse que cometeu o crime por ter sido furtado por Elineide. Segundo ele, a vítima havia levado uma quantia no valor de R$ 1,5 mil e dois celulares depois de um programa sexual, à beira de um rio.

João foi capturado pela polícia menos de 24 horas depois do homicídio.

A prisão de João Santos ocorreu quando ele seguia a pé, de casa, em direção ao seu veículo, um Fiat Uno, onde a espingarda calibre 36, utilizada para matar a mulher, estava escondida.

Elineide foi assassinada por volta de 11 horas de domingo, 13, na Central de Abastecimento de Itapetinga.

A vítima, alvejada no peito, chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu ao ferimento e morreu no local.

O vaqueiro foi autuado em flagrante por homicídio. Ele está custodiado no Complexo Policial de Itapetinga, à disposição da Justiça Criminal.

