Van que transportava dupla Lucas e Orelha bate em carreta na Bahia

A van onde estava a dupla baiana Lucas e Orelha se envolveu em um acidente com uma carreta, na madrugada deste domingo, 10, em Valença, a 255 km de Salvador. Ninguém ficou gravemente ferido. Lucas teve lesões leves.

O caso aconteceu por volta das 5h quando os artistas voltavam para Salvador após um show. Em áudio divulgado pela assessoria dos artistas, Lucas detalhou o acidente.

“Foi só um susto mesmo. A gente está bem, não teve nada demais. A gente estava tentando ultrapassar uma carreta, ela tava sambando e bateu com o fundo dela no meio da nossa van, justamente no lugar onde eu e o Lucas estávamos sentados (SIC)”.

Lucas disse ainda que sofreu um pequeno ferimento na mão e algumas escoriações no rosto, mas passa bem.

