Van lotada cai em ribanceira em Conceição do Almeida

Uma van lotada caiu em uma ribanceira nesta terça-feira, 17, no município de Conceição do Almeida (Recôncavo Baiano). O veículo saiu da pista após o motorista descer para fechar uma das portas, segundo informações do Blog do Valente.

Em relato, uma das vítimas afirmou que, durante o acidente, algumas pessoas se projetaram para fora da van, enquanto outras não conseguiram sair.

Mototaxistas locais ajudaram no processo de resgate dos passageiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

