Um grupo de pacientes que faria hemodiálise, entre eles um cadeirante, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de um alagamento em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde desta sexta-feira, 10 (veja vídeo abaixo).

Por causa da forte chuva que atinge a região, os pacientes ficaram presos dentro do veículo que os conduzia até a unidade de saúde. O grupo foi retirado do local com o apoio de uma maca.

De acordo com os bombeiros, após o resgate, foram observadas as condições de saúde deles e, em seguida, levados para a clínica onde fariam o procedimento. Os pacientes que estavam na unidade também receberam auxílio.

Da Redação | Foto: Divulgação | CBMBA Van fica presa em alagamento e pacientes são resgatados

