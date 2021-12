Van dos Correios apresenta problema e derrama óleo na pista em LEM

Uma van dos Correios apresentou poblemas e derramou óleo na pista na manhã desta quarta-feira, 24, em Luís Eduardo Magalhães (distante a 963 km de Salvador).

De acordo com o site Blog Braga, o incidente aconteceu na praça Castro Alves e dificultou o trânsito no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada.

O veículo foi colocado em um acostamento e parte da via foi interditada. Após o tráfego ser desviado, os bombeiros utilizaram pó de serra para sugar o óleo derramado na pista.

