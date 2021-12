Van de transporte clandestino sofre acidente após fugir de blitz

Uma van de transporte clandestino se envolveu em um acidente na BR-324 após tentar fugir de uma blitz na manhã desta sexta-feira, 12. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o veículo era perseguido por policiais militares, mas a informação foi contestada pela PM.

Segundo a corporação, quando uma equipe do Esquadrão de Motociclistas Águia chegou no local, a van já tinha tombado na pista. Um passageiro ficou ferido. Mas a PM não soube informar se foi por conta do acidente ou por um suposto disparo efetuado pelos policiais.

A vítima foi atendida por uma equipe da Via Bahia, que administra a rodovia.

Um homem que teria ameaçado integrantes da operação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que realizava a blitz, foi detido e levado para a 10ª DT (Pau da Lima). A PM abriu inquérito para apurar o caso.

O trânsito ficou lento na rodovia, mas já foi normalizado.

Motoristas enfrentaram lentidão na BR-324, sentido Feira (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Um outro acidente também deixou o trânsito lento na região (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

adblock ativo