Van capota no sul da Bahia e deixa 10 crianças feridas

Uma van escolar que levava cerca de 10 crianças, com idades entre 8 e 15 anos, capotou nesta quinta-feira, 5, em uma ladeira na estrada que dá acesso ao distrito de Vila Mutum, no interior do município de Medeiros Neto, extremo sul da Bahia.



A van que levaria os estudantes para a Escola Municipal Antônio Alves Guimarães tombou depois de perder o freio. De acordo com o site Sul Bahia News, opais de alunos reclamaram das condições do veículo contratado pela prefeitura local para fazer o transporte escolar.



As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, mas, ninguém sofreu ferimentos graves.



Segundo a Prefeitura de Medeiros Neto, a van está com os documentos regularizados, devidamente vistoriada e com os freios em perfeito estado, cogitando possivelmente falha humana na condução do veículo. A prefeitura informou ainda que a van já foi encaminhada para empresa de seguros, onde passará por uma avaliação para identificar a causa do acidente.

Pais de alunos disseram que faltou freio no veículo (Foto: Reprodução | Sul Bahia News)



adblock ativo