"Valores da tarifa de pedágio são definidos conforme Contrato de Concessão entre CLN e o Estado", diz concessionária

Após aumento nas tarifas da praça do pedágio da BA-099, Estrada do Coco, administrada pela Concecionária Litoral Norte (CLN), que entrou em vigor na última terça-feira, 5, a concessionária esclareceu que os valores da tarifa do pedágio são definidos de acordo com o Contrato de Concessão celebrado entre a CLN e o Estado da Bahia. Neste contrato, estão previstos os reajustes anuais das tarifas para os dias úteis, fins de semana e feriados. Em 2020, o reajuste foi de 2,44%, conforme publicação no Diário Oficial no dia 23 de dezembro.

A CLN informou ainda que todos os investimentos previstos no contrato de concessão, entre elas, a duplicação da BA-099 entre os km 7 e 54, já foram realizados, e que a realização de novos investimentos dependem do reequilíbrio financeiro no contrato.

Insatisfação

No último sábado, 2, em publicação no Portal e jornal A Tarde, usuários do sistema e leitores, por intermédio de mensagens enviadas para nossa redação, se mostraram insatisfeitos com o reajuste em plena pandemia, já que o valor cobrado no pedágio da BA-099 é o mais caro do estado.

Na ocasião, a Agerba informou que a Resolução n° 59 estabelece o reajuste 2,44%, correspondente a readequação tarifária anual, prevista no contrato de concessão. A mudança de valores foi readequada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para cada categoria de veículo.

