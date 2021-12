Valor do pedágio nas BRs 324 e 116 sofre reajuste de 15%

Entraram em vigor neste sábado, 27, os novos valores cobrados nas praças de pedágio da BR-324 e BR-116, que foram reajustados em 15%. Segundo a Concessionária ViaBahia, que administra as rodovias, o aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União.

Automóveis, caminhonetes e furgões antes pagavam R$ 4,50 na BR-116 e R$ 2,50, na BR-324. Com o reajuste, o valor passa para R$ 5,10 e R$ 2,90, respectivamente. Os novos valores, de acordo com o tipo de veículo, podem ser consultados no site da ViaBahia.

Conforme a concessionária, o reajuste já era esperado desde dezembro de 2017 e segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

