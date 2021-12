Valor de multas aumenta e cai registro de infrações

O número de multas por ultrapassagens de risco e corridas em alta velocidade (conhecidas como rachas) caiu cerca de 43% nas rodovias federais do estado.

A queda se deu após o aumento do valor das punições, é o que aponta comparativo elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) entre o último final de semana de outubro e o primeiro de novembro.

Embora os dados sejam animadores, a PRF-BA considera prematuro afirmar que a redução reflete o aumento no valor das multas referentes a ultrapassagens indevidas, rachas e manobras perigosas. A medida entrou em vigor no dia 1º deste mês.

"Notamos uma queda nas infrações durante as primeiras 48 horas em que a nova lei passou a valer. Contudo, precisamos de mais tempo para estudar o comportamento dos motoristas e poder atribuir a redução dos casos à nova medida", afirma Mércia Oliveira, chefe de comunicação da PRF-BA.

De acordo com a oficial, 152 multas foram registradas nos dias 25 e 26 de outubro, enquanto nos dias 1º e 2 de novembro 87 condutores foram autuados. As BR-116, BR-101 e BR-242 são as que mais apresentam as infrações citadas.

Mércia Oliveira desconsidera a intensidade do fluxo como fator que contribuiu para a diminuição dos números. O Dia do Servidor Público, comemorado na última sexta-feira, teria rendido um "feriado prolongado" com movimentação equivalente nas estradas ao fim de semana das eleições para o segundo turno, no mês passado.

Valores

A multa por ultrapassagem forçada passou de R$ 191,54 para R$ 1.915,40. Ultrapassagem em local proibido passou de R$ 191,54 para R$ 957,70. Ultrapassagem pelo acostamento custava R$ 127,69, e agora custa R$ 957,70.

Quanto a disputar corridas, a multa valia R$ 574,62; agora, custa R$ 1.915,40. Multas para exibição de manobras tinham o valor de R$ 957,70 e passaram para R$ 1.915,40. Já para execução de manobras perigosas com arrancadas bruscas, derrapagens ou frenagens, a multa passou de R$ 191,54 para R$ 1.915,40.

