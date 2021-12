Valor das tarifas de pedágios na BR-316 vai subir

Quem viajar na Semana Santa pelos 554 quilômetros da BR-116 - localizada entre Feira de Santana e a divisa da Bahia com Minas Gerais - vai pagar os preços mais altos de pedágio entre os trechos administrados pela Concessionária ViaBahia no estado.

Para automóveis de passeio e caminhonetes, o valor é de R$ 3,40. No geral, a tabela oscila entre R$ 1,70 para motos e R$ 30,60 para carretas com reboque, cobrados nas praças de pedágio de Rafael Jambeiro, Brejões, Jequié e Planalto.

Embora o trecho, que possui 11 postos de atendimento aos usuários, esteja com obras de reparação da via e das margens em seis subtrechos, os trabalhos serão interrompidos nos dias de maior fluxo de veículos no feriadão, entre a sexta-feira da Paixão (3) e o Domingo de Páscoa, (5).

Entre Feira de Santana e Vitória da Conquista, os motoristas devem observar a velocidade máxima indicada nas placas e ter atenção redobrada no quilômetro 814, lugar conhecido como Lagoa das Flores, e no Anel Viário de Conquista. Nesses trechos, conforme o inspetor da PRF Carlos Santos, frequentemente ocorrem acidentes.

O policial rodoviário observa que esta rodovia tem tráfego intenso, sobretudo de veículos com cargas pesadas, pois faz a integração entre as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil, com traçado paralelo à BR-101.

"A diferença é que a 116 passa pela região interiorana dos estados, enquanto que a BR-101 interliga o litoral", destacou o policial.

