'Valete de Paus' do Baralho do Crime é preso em Lauro de Freitas

Apontado como traficante e autor de diversos homicídios, Allan Keyson Regis de Sousa, o Jegue, de 31 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 27, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Valete de Paus do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ele foi localizado em uma casa situada na rua São José, no bairro de Ipitanga, onde morava há cerca de seis meses. No momento da prisão, o suspeito não ofereceu resistência. Também não havia drogas e armas no imóvel.

Segundo o delegado Alexandre Galvão, do Draco, antes de se fixar ali, Jegue atuava como gerente em bocas de fumo do IAPI, Pau Miúdo, Liberdade e Cidade Nova, onde cresceu e acabou expulso a mando da rival Marisângela Soares de Sousa, 36, foragida e ex-mulher de Eberson Souza Santos, o Piti, antigo chefe da área, morto em agosto de 2007 em confronto com a polícia. Desde então, a Dez de Copas do Baralho do Crime herdou o comando das atividades na região.

Guerra entre facções

Segundo investigações do Draco, a expulsão de Allan da Cidade Nova se deu após seu aliado Oton Carlos Aquino de Jesus, o Goiaba, morrer em confronto com a polícia, em setembro de 2016.

Diante da baixa, o Bonde do Maluco (BDM), grupo ao qual Jegue é ligado, e o Comando da Paz (CP), comandado por Marisângela, travaram uma disputa pelo comando do tráfico na região.

Com a derrota do BDM, a viúva de Piti ordenou que Jegue saísse do bairro.

Suspeito possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça por tráfico de drogas

Ficha pesada

Detido por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, Allan já possuía contra si um mandado de prisão temporária no qual é acusado de ser o mandante do assassinato de Jeanderson de Oliveira Silva, executado em 1º de março deste ano, por cometer assaltos em área de tráfico.

Após passar por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT), ele foi encaminhado para o sistema prisional. Em depoimento, Allan disse que não trafica desde que se mudou para Lauro de Freitas.

