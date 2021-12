Valéria: polícia intensifica busca para prender traficantes

A Polícia Militar intensificou as buscas nesta sexta-feira, 21, para prender os acusados de tráfico de drogas e de promover os confrontos ocorridos na segunda-feira, 17, nos bairros de Valéria e Fazenda Coutos.

A operação já conta com os apoios do Comando de Policiamento Regional- BTS, de policiais militares da 31ª CIPM/Valéria, da Rondesp BTS, da Operação Apolo, da Gêmeos, do Batalhão de Choque e do Grupamento Aéreo da Corporação.

Segundo nota divulgada pela assessoria da PM, " a situação na região do confronto segue normalizada. Guarnições das referidas unidades permanecem realizando rondas no local com o objetivo de manter a tranquilidade da comunidade".

Guerra do tráfico

A disputa por pontos de venda de drogas entre traficantes do bairro de Valéria e da localidade conhecida como Cidade de Plástico, em Nova Brasília de Valéria, gerou um clima de tensão e fechou escolas na região na quarta-feira, 19.

Segundo a polícia, traficantes de Valéria querem tomar as 'bocas de fumo' da Cidade de Plástico, que é comandada por Fábio Conceição Brito, 26 anos, o Fábio Cebola. Ele foi preso em abril de 2013 como mentor e um dos executores de uma chacina que fez cinco vítimas um mês antes.

Nenhum dos bandidos foram presos até agora. De acordo com a polícia, as rondas irão continuar no bairro até que haja a garantia de segurança para os moradores.

