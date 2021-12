Valença analisa aplicar o A TARDE Educação nas escolas

O programa A TARDE Educação, presente em 44 municípios baianos, está sendo analisado pela prefeitura de Valença, 270 km distante de Salvador, para implantação. A prefeita Jucélia Nascimento (PTN) esteve na tarde desta quinta-feira, 2, na sede do Grupo para conhecer o projeto.

A proposta foi apresentada à gestora, que disse estar interessada, e vai passar a ideia à Secretaria de Educação do município, para estudar a possibilidade de implantar o projeto. Segundo a prefeita, primeira mulher a administrar a cidade em 162 anos, a educação e a segurança pública são os maiores desafios da sua gestão e garantiu concentrar a atenção nas escolas da rede municipal.

"A cidade enfrenta um grande desafio financeiro. Quando assumi a gestão no início de 2012 tínhamos uma dívida de quase 8 milhões deixada pela gestão anterior. Temos o desafio de investir mais nas escolas e concentrar os trabalhos na educação para melhorar a estrutura do ensino", afirmou.

Além do investimento dentro da sala de aula, estão previstas reformas na estrutura das escolas, além de postos de saúde do município.

Educação e turismo - Valença tem cerca de 90 mil habitantes (segundo censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), e é um dos mais violentos da Bahia. De acordo com a gestora, que é assistente social e funcionária pública do município, ocorre um homicídio a cada dois dias, somente no bairro da Bolívia, localizado na periferia da cidade. A expectativa é que, a longo prazo, com o investimento na educação, os números possam ser reduzidos.

A cidade fica localizada no baixo sul do estado e é famosa pelo forte apelo turístico. É conhecida também como portal de entrada para Morro de São Paulo e às ilhas de Gamboa e Boipeba - eleita em março pelos internautas do TripAdvisor, maior site de viagens do mundo, como a ilha mais bonita do Brasil.

Existem projetos em discussão para a construção de um centro de convenções para viabilizar o turismo de negócios no município, além de intervenções na praia de Guaibim.

A TARDE Educação - O programa foi criado em 1996 com o objetivo de formar leitores mais críticos e estimular a prática da leitura e da escrita entre os estudantes. O objetivo é incentivar a formação de novos consumidores de bons textos, levando as edições diárias de A TARDE para dentro da sala de aula.

O projeto abrange atualmente 44 cidades no interior baiano (entre outras, Vitória da Conquista, São Francisco do Conde, e Paulo Afonso), além de toda a rede estadual de educação. A TARDE Educação está presente em cerca de 3 mil escolas, envolvendo mais de 100 mil estudantes. Por conta do programa, moradores de municípios que não acompanhavam o conteúdo das publicações, têm acesso as edições de A TARDE através das escolas municipais.

O projeto é desenvolvido pela Assessoria de Projetos Sociais do Grupo A TARDE e em maio de 2012 recebeu premiação internacional, na categoria excelência duradoura no Prêmio Jovens Leitores, da WAN (Associação Mundial de Jornais e editores de notícias, em português).

