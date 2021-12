Vagas para vendedores ambulantes no Réveillon de Salvador se esgotam no primeiro dia

Foram esgotadas, no primeiro dia de inscrição, as 307 vagas disponíveis para atuação de comerciantes informais durante o Réveillon de Salvador 2017, nesta segunda-feira, 12. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), as inscrições terminariam na terça-feira, 13.

Ainda segundo a Semop, as inscrições foram feitas em primeira etapa somente por meio da internet. Em segunda etapa, os inscritos devem comparecer à sede da Semop, situada à Rua 28 de Setembro, em dia e horário informados no ato do cadastro.

O número de vagas foi estabelecido de acordo com o espaço do evento, que acontece entre a Praça Cairu e a Avenida Lafayete (Contorno), sendo distribuído para comerciantes fixos e volantes, incluindo food trucks e tabuleiros. As inscrições pela internet serão checadas e em caso de irregularidades, a Semop garantiu que em 48 horas novas vagas serão abertas.

