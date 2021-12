Vacinas da H1N1 são encontradas vencidas no lixão em Irecê

Uma caixa com frascos de vacinas hemaglutinina/cepa (utilizada contra o vírus Influenza H1N1) vencidas foi encontrada por catadores no lixão próximo ao centro do cidade de Irecê, no norte da Bahia.

Ao acharem a caixa, na sexta-feira, 20, moradores chamaram uma guarnição da Polícia Militar, que esteve no local, e constatou que os medicamentos seriam para o uso da campanha de vacinação contra a gripe em 2015, já que as vacinas venceram em abril deste ano.

A vigilância sanitária do município recolheu as vacinas e fez a notificação ao Núcleo Regional de Saúde. A TARDE tentou contato com a Secretária de Saúde do Estado (Sesab) para esclarecer o fato, mas não obteve êxito até a publicação da reportagem.

