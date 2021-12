Vacinação contra poliomielite continua neste sábado

A camapanha de vacinação contra a paralisia infantil (poliomielite) prossegue neste sábado, 15, nos postos e centros de saúde, além de postos volantes de Salvador. A informação é da coordenadora da Campanha Estadual de Imunizações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Fátima Guirra.

De acordo com Fátima, a Secretaria de Saúde de Salvador, com o apoio da Sesab, resolveu realizar um segundo dia de mobilização como estratégia para atingir a meta de vacinação. As crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não foram imunizadas, devem ser levadas pelos pais ou responsáveis ao posto para tomar a dose da vacina.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite começou no dia 8 e prosseguirá até o dia 21, nos 417 municípios baianos. Até o momento, foram vacinadas na Bahia 476.712 crianças, com percentual de cobertura de 48,90%, sendo que a meta é vacinar 974.884 menores. Em Salvador, a meta é vacinar 229.942 crianças, mas, até o momento, somente 100.232 foram levadas ao posto de vacinação. Esse número dá uma cobertura vacinal de 43,59%.

Segundo Fátima Guirra, o Ministério da Saúde preconiza como meta a vacinação de 95% da população alvo. Até agora somente dois municípios atingiram esta meta: Belmonte e Itaparica. A coordenadora alerta ainda para a importância da Caderneta de Vacinação, que deve estar sempre em dia com todas as vacinas.

Para saber onde levar as crianças para serem vacinadas em Salvador, Clique Aqui e baixe o arquivo com a relação dos pontos de vacinação.

