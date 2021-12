Vacinação contra pólio começa neste sábado

A campanha de vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite, terá início neste sábado, 8, e vai até o próximo dia 21. O Ministério da Saúde pretende imunizar quase 13 milhões de crianças na faixa etária entre seis meses e cinco anos. Na Bahia, cerca de 975 mil crianças devem ser vacinadas no período.

A coordenadora do Programa Estadual de Vacinações da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), Fátima Guirra, comentou que 3.600 serviços de saúde estarão funcionando para atender os pacientes. Cerca de 10 mil trabalhadores do Serviço Único de Saude (SUS), além de voluntários, vão atuar no sábado, batizado como o Dia D da campanha.

Durante a vacinação do ano passado, 1.035.945 crianças com menos de cinco anos receberam a vacina. Com esse número, a Sesab atingiu uma cobertura de 95,86% pessoas imunizadas.

O Brasil realiza em 2013 o 34º ano de campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite e o 24º ano sem a doença no País, estando livre do poliovírus desde 1990, e assim deve se manter até a certificação mundial da erradicação deste agente infeccioso.

