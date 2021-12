Vacinação contra febre amarela na Bahia está abaixo da meta

A Bahia é um dos três estados que estão com a cobertura bem abaixo da meta de vacinação contra a febre amarela. De acordo com o Ministério da Saúde, 55% do público-alvo foi imunizado, sendo que a expectativa era alcançar o percentual de 95%.

Além da Bahia, os outros estados são Rio de Janeiro e São Paulo.

A vacina está disponível nos postos de saúde, sendo que o período de alta da doença segue até maio. Deve se imunizar quem tem entre nove meses e 59 anos.

