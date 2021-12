Vacinação contra febre aftosa começa neste sábado na Bahia

A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa de 2014 começa neste sábado, 1º, e continua até 30 de novembro em toda a Bahia. A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), vinculada à Secretaria da Agricultura (Seagri), informa que 4.315.718 bovinos e bubalinos, com idade até 24 meses, precisam ser vacinados.

A meta é ampliar cada vez mais a cobertura vacinal, mantendo a imunidade elevada do maior rebanho do nordeste, com 10.837.689 animais. Nesta etapa, cerca de 6,5 milhões de cabeças com idade superior a 24 meses ficam isentas da vacinação, o que representa redução direta da ordem de mais de R$ 15 milhões para os criadores nos custos da produção da pecuária baiana.

"O maior benefício do nosso trabalho é tornar efetivamente igualitário o negócio pecuário baiano, para podermos ofertar as mesmas condições aos grandes e pequenos criadores de todo o território baiano. Quando há integração entre governo e setor produtivo, os ganhos são de todos e sempre em prol do homem do campo", disse o secretário estadual da Agricultura, Jairo Carneiro, ao reafirmar também o compromisso com o pequeno criador.

Declaração do rebanho

No prazo de 15 dias após a aplicação da vacina, os criadores devem comparecer nas unidades da Adab, portando nota fiscal de compra, para declarar todo o rebanho de bovinos e bubalinos, por sexo e faixa etária. Os produtores que não possuem animais nesta faixa etária (isentos da vacinação) também estão obrigados a declarar e atualizar o rebanho, evitando desta maneira sanções administrativas previstas em lei.

Base cadastral

O diretor geral da Adab, Paulo Emílio Torres, explica que ter uma boa base cadastral é muito importante para a manutenção do status sanitário, juntamente com o índice de imunização, a vigilância ativa e a fiscalização intensiva. "Por isso, o criador deve declarar também todas as espécies de animais existentes nas propriedades". Ele enfatiza que o monitoramento dos dados é fundamental para a tomada de decisões e o norteamento das ações.

Já o diretor de Defesa Sanitária Animal, Rui Leal, orienta os produtores a vacinar e declarar todo o rebanho. "Não perca os prazos e datas limites, evitando assim as multas e penalidades". Ele reforça que a febre aftosa é uma doença altamente contagiosa entre os bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos.

