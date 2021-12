Vacinação contra a gripe tem início em 15 de abril na Bahia

Começa no dia 15 de abril e segue até 31 de maio a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), que será realizada em todos os municípios da Bahia.

Serão vacinadas pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e as puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Síndrome Respiratória Aguda Grave

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, apesar de a Bahia ter registrado 51 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (doença respiratória contagiosa e às vezes fatal causada por um coronavírus), com duas mortes, entre 1º de janeiro até o dia 9 deste mês, nenhum caso derivou do vírus da inlfluenza. No mesmo período do ano passado, foram notificados 102 casos e 17 óbitos.

adblock ativo