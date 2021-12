Vacinação contra a gripe tem baixa adesão na Bahia

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no dia 18 de abril e teve baixa adesão no estado da Bahia. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), foram aplicadas 655.231 doses de vacina no estado, onde 3,6 milhões de pessoas estão aptas a serem imunizadas, com meta de vacinar 90% delas (3,2 milhões).

Na capital, desde o início da ação, foram aplicadas cerca de 57 mil doses, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) – pouco mais de 9% da meta.

Segundo critérios do Ministério da Saúde, integram o público alvo idosos, gestantes, mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias, crianças entre seis meses e 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, doentes crônicos, presidiários e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas.

“O pico dos casos acontece a partir dos meses de junho e julho, por isso é importante vacinar agora. Chamamos atenção para os professores, cujo índice de comparecimento às unidades de saúde está bem abaixo do esperado”, alertou Doiane Lemos, subcoordenadora de imunização de Salvador.

Trabalhadores das áreas de saúde e educação precisam comparecer aos postos com a caderneta de vacinação, documento que comprove a profissão – como carteira do conselho de classe, crachá ou contracheque – e o documento de identificação oficial com foto.

Para os demais, é recomendado levar o cartão do SUS, além do documento de identificação com foto e cartão de vacina.

A campanha segue até o dia 26 de maio, em 126 postos de vacinação das unidades básicas e de saúde da família espalhadas em todas as regiões da Bahia, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h.

adblock ativo